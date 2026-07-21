Il gettito della cedolare secca sugli affitti è diminuito del 25,5% nel 2026, proseguendo un trend negativo. Due segnali indicano un calo costante, e si attende un terzo dato, atteso con i versamenti di imposta dei mesi estivi, per confermare questa tendenza. La diminuzione del gettito si verifica anche in assenza di variazioni normative recenti. Non sono stati forniti dettagli sui motivi di questa diminuzione.

Due indizi cominciano a essere più di una coincidenza. In attesa del terzo che può fare una prova e che potrebbe arrivare con i dati dei versamenti d’imposta dei mesi estivi, la cedolare secca sugli affitti continua nel suo trend discendente. Il 2025 si era chiuso con un calo complessivo del 2,2%, attestandosi a 4,69 miliardi di euro (si veda «Il Sole 24 Ore del Lunedì» del 30 marzo), che soprattutto rappresenta la prima inversione di tendenza dopo 13 anni vissuti di continuo con il segno più. I primi cinque mesi del 2026 vanno sullo stesso solco: il gettito complessivo della tassa piatta sulle locazioni di abitazioni si è attestato a 318... 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Cedolare secca, il calo del gettito continua anche nel 2026: -25,5%

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