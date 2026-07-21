Un operaio di Erbusco è rimasto gravemente ferito ieri mattina nel cantiere del nuovo carcere di San Vito al Tagliamento, in provincia di Pordenone, dopo che il braccio della betoniera si è rotto.

È un operaio di una ditta di Erbusco è rimasto gravemente ferito ieri mattina nel cantiere del nuovo carcere di San Vito al Tagliamento, in provincia di Pordenone. L'uomo, di origini egiziane, è ricoverato in terapia intensiva all'ospedale di Udine dopo essere stato travolto ieri mattina dal braccio di una betoniera durante le operazioni di getto del solaio. Il lavoratore, dipendente della Lindi & F.lli srl di Erbusco, era impegnato nelle attività di cementificazione quando, secondo una prima ricostruzione, il cedimento della ralla avrebbe provocato il collasso del braccio della betoniera, che lo ha colpito schiacciandolo. Le sue condizioni sono apparse subito gravi: nell'impatto avrebbe riportato fratture a entrambi gli arti inferiori, tra cui una al femore destro, e importanti lesioni al bacino. 🔗 Leggi su Brescia.corriere.it

© Brescia.corriere.it - Cede il braccio della betoniera: grave un operaio di una ditta di Erbusco

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