Si discute se si possa trovare un equilibrio tra il diritto dei partiti di scegliere i propri candidati e quello degli elettori di esprimere preferenze. La questione riguarda principalmente tra l’uso del listino bloccato e le preferenze individuali. Il sistema delle nomine, che privilegia le decisioni interne ai partiti, comporta costi elevati in termini di rappresentanza e trasparenza.

La scelta è davvero fra listino bloccato e preferenze? Fra il diritto dei partiti di costruire la propria classe dirigente e quello dei cittadini di scegliere i propri rappresentanti? Il sistema delle nomine ha un prezzo elevato. Se la rielezione dipende esclusivamente da chi compila le liste, il parlamentare finirà inevitabilmente per guardare più al leader del partito che agli elettori. E lo spirito dell’articolo 67 della Costituzione, secondo cui ogni parlamentare rappresenta la Nazione senza vincolo di mandato, rischia di essere svuotato nella pratica. Le preferenze, dal canto loro, restituiscono agli elettori il diritto di scegliere fra i candidati presentati dai partiti. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - C’è il modo di conciliare il diritto dei partiti con quello degli elettori

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