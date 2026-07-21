Durante il giorno di riposo del Tour de France, un ciclista ha percorso alcuni chilometri, dichiarando di essere stanco ma con la gamba buona. Ha aggiunto che l’ultima settimana della corsa sarà molto impegnativa e ha commentato la lotta per il secondo posto, citando un altro corridore. Ha espresso anche il desiderio di arrivare a Parigi e aiutare un compagno di squadra a raggiungere il podio.

CICLISMO. Mattia nel giorno di riposo: «Stanco, ma gamba buona. L’ultima settimana sarà durissima. Pogacar? Si lotta solo per il secondo posto». Lunedì 20 luglio, nella giornata di riposo del Tour de France, giusto per tenere su di giri il motore, Mattia Cattaneo è salito in sella per percorrere un po’ di chilometri. La Grande Boucle riprenderà martedì 21 con una cronometro di 26 km e, visto che l’unico bergamasco presente al Tour 2026 è bravo nelle corse contro il tempo, per Mattia sarà una giornata campale. Ci proverà? Cattaneo (48° a 2h12’38”) risponde con un sorriso: «Dipende dall’umore con cui mi sveglierò, ma - scherzi a parte - prima di decidere a questo punto è d’obbligo valutare la situazione che si è venuta a determinare nella squadra. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Cattaneo: «Voglio arrivare a Parigi e aiutare Evenepoel per il podio al Tour de France»

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