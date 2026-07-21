Catania esposte le reliquie di Sant’Agata dopo il restauro
A Catania, le reliquie di Sant’Agata sono state esposte al pubblico questa mattina, dopo il restauro effettuato dai musei vaticani. È stato restaurato il busto e il velo della santa, che sono stati mostrati in occasione di una conferenza di presentazione tenutasi ieri sera. La mostra delle reliquie rappresenta un momento importante per la città, che può ora ammirare i preziosi reperti dopo gli interventi di conservazione.
A Catania esposte da questa mattina, dopo la conferenza di presentazione di ieri sera, le reliquie di Sant’Agata dopo il restauro del busto e del velo eseguito dai musei vaticani. Fino a domani i fedeli potranno venerarle in cattedrale. Servizio di Pierluigi Vito RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009. 🔗 Leggi su Tv2000.it
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