Catania esposte le reliquie di Sant’Agata dopo il restauro

Notizia in breve

A Catania, le reliquie di Sant’Agata sono state esposte al pubblico questa mattina, dopo il restauro effettuato dai musei vaticani. È stato restaurato il busto e il velo della santa, che sono stati mostrati in occasione di una conferenza di presentazione tenutasi ieri sera. La mostra delle reliquie rappresenta un momento importante per la città, che può ora ammirare i preziosi reperti dopo gli interventi di conservazione.