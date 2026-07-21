Il Castelfidardo ha annunciato l’ingaggio di Aboubacar Diarra, centrocampista classe 2004. Il giocatore, che ha disputato partite in Serie D con diverse squadre e ha un’esperienza nel campionato maltese con il Mosta FC, si unisce alla rosa in vista della stagione di Eccellenza. La squadra sta attualmente lavorando alla formazione del roster per competere al massimo livello nel campionato regionale.

Giorni intensi nel Castelfidardo che sta formando la nuova rosa per essere protagonista in Eccellenza. In squadra ieri è stato ufficializzato Aboubacar Diarra, centrocampista, classe 2004, con un passato in D con San Luca, Angri, Acerrana oltre a vantare un’esperienza internazionale nel campionato maltese con il Mosta FC in Premier League. Diarra è il terzo rinforzo a centrocampo per la squadra biancoverde dopo quelli ufficializzati nei giorni scorsi di Stefano Cichella e Marco Raparo. In difesa invece sono approdati a Castelfidardo l’ex Osimana, Lorenzo Pigini e Yari Maccarone. Nel ruolo di portiere ecco Mattia Fallani. Tre finora gli attaccanti: Alessio Vrioni, Leonardo Nacciarriti e Alessandro Maffini. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Castelfidardo, definito anche lo staff tecnico. Ufficiale il centrocampista Diarra. Vanta esperienza internazionale

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