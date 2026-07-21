Un giovane di 20 anni di Casteggio è stato denunciato per omissione di soccorso dopo un incidente stradale con fuga. I carabinieri lo hanno individuato e gli hanno sospeso la patente per 545 giorni. Il veicolo coinvolto nell’incidente non si è fermato dopo aver provocato lo scontro. Il conducente è stato rintracciato e identificato poco dopo.

Casteggio (Pavia), 21 luglio 2026 - Denunciato con l’accusa di omissione di soccorso, con patente sospesa per 545 giorni. Un 20enne di Casteggio è stato individuato dai carabinieri come il presunto responsabile di un grave incidente stradale con fuga. Lo scontro è avvenuto venerdì scorso, 17 luglio, in via Migliora: all'arrivo sul posto della pattuglia della locale Stazione dell'Arma, l'automobilista coinvolto ha riferito di essere rimasto vittima di un sinistro causato dalla manovra azzardata di un'altra vettura. Ma dopo l'impatto, invece di fermarsi a prestare assistenza all'automobilista rimasto ferito, il pirata della strada ha accelerato per allontanarsi il più velocemente possibile dal posto dell'incidente. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Casteggio, scappa dopo aver provocato un incidente: denunciato, andrà a piedi per 545 giorni

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