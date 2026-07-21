Durante i Mondiali di canoa slalom a Oklahoma City, si sono assegnati i titoli nel K1 a squadre non olimpico. L’Australia ha vinto il titolo femminile nel kayak a squadre, mentre la Slovenia ha conquistato quello maschile. La competizione si è svolta sull’OKC Whitewater Center, il canale che tra due anni ospiterà le gare di canoa alle Olimpiadi di Los Angeles.

Ad Oklahoma City, negli Stati Uniti, sull’OKC Whitewater Center, il canale che tra due anni ospiterà le gare delle Olimpiadi di Los Angeles, si assegnano altri due titoli in specialità non olimpiche ai Mondiali senior 2026 di canoa slalom: ori del kayak a squadre per l’Australia al femminile e la Slovenia al maschile. Nel K1 femminile a squadre, senza l’Italia in gara, l’oro va all’Australia di Kate Eckhardt, Jessica Fox e Noemie Fox, che si impongono con il percorso netto in 97.87, beffando la Francia di Emma Vuitton, Camille Prigent e Marjorie Delassus, seconde con il percorso netto in 98.51, a 0.64, mentre il bronzo va alla Slovacchia di Eliska Mintalova, Sona Stanovska e Zuzana Pankova, terze con 4 penalità in 100. 🔗 Leggi su Oasport.it

Segui gli aggiornamenti su Australia.

© Oasport.it - Canoa slalom, Australia e Slovenia si impongono nel K1 a squadre ai Mondiali

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Canoa slalom, argento per l’Italia nel K1 Under 23 maschile a squadre ai MondialiDurante i Mondiali Junior Under 23 di canoa slalom a Cracovia, in Polonia, la squadra italiana Under 23 maschile ha ottenuto una medaglia d’argento...

Canoa slalom, Michele Pistoni centra il bronzo nel K1 ai Mondiali U23Ai Mondiali U23 di canoa slalom a Cracovia, Michele Pistoni ha conquistato la medaglia di bronzo nel K1 maschile.

Temi più discussi: Mondiali canoa slalom e kayak cross, gli azzurri per Oklahoma City; Mondiali Canoa Slalom e Kayak Cross 2026-Finali 2a giornata (dall'Oklahoma) su Raisport HD; Sport in tv oggi 21 luglio: Tour de France e Mondiali di canoa, Sportface su Prime Video e Samsung TV; Mondiali Canoa Slalom e Kayak Cross 2026-Finali 6a giornata (dall'Oklahoma) su Raisport HD.

Canoa slalom, Xabier Ferrazzi e Giovanni De Gennaro accedono alle semifinali del K1 ai MondialiBuone notizie per l'Italia da Oklahoma City, negli Stati Uniti, sull'OKC Whitewater Center, il canale che tra due anni ospiterà le gare delle Olimpiadi di ... oasport.it

Dove vedere i Mondiali di canoa slalom e kayak cross 2026 oggi: orario, canale e streamingLa seconda giornata dei Mondiali di canoa slalom e kayak cross 2026 è indicata oggi, martedì 21 luglio, alle 21:30 su Rai Sport, in chiaro, e in streaming gratuito su RaiPlay. La programmazione TV res ... cpop.it