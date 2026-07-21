Cane resta in bilico su un tetto salvato dai vigili del fuoco
Alle 8,30 di questa mattina, i vigili del fuoco sono intervenuti a Poderi di Montemerano, dove un cane si trovava in bilico sul tetto di una casa. La squadra del distaccamento volontario di Manciano è arrivata sul posto e ha portato a termine il recupero dell’animale. Il cane era rimasto bloccato in quella posizione e i pompieri sono riusciti a metterlo in salvo.
Alle 8,30 circa di questa mattina (21 luglio), una squadra del distaccamento volontario dei vigili del fuoco di Manciano è intervenuta nella frazione Poderi di Montemerano, nel comune di Manciano, per il recupero di un cane rimasto bloccato sul tetto di un’abitazione. L’animale, un pastore tedesco, aveva raggiunto il tetto passando dalla terrazza posta allo stesso livello della copertura. A causa della forte pendenza del tetto, il cane è successivamente scivolato fino alla gronda, rimanendo in una posizione di grave precarietà con il rischio di cadere al suolo. Giunta sul posto, la squadra dei vigili del fuoco ha provveduto preliminarmente a predisporre un telo di sicurezza al di sotto dell’area interessata, ed ha proceduto al recupero dell’animale affidandolo ai proprietari. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
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