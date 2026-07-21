cane resta in bilico su un tetto salvato dai vigili del fuoco

Notizia in breve

Alle 8,30 di questa mattina, i vigili del fuoco sono intervenuti a Poderi di Montemerano, dove un cane si trovava in bilico sul tetto di una casa. La squadra del distaccamento volontario di Manciano è arrivata sul posto e ha portato a termine il recupero dell’animale. Il cane era rimasto bloccato in quella posizione e i pompieri sono riusciti a metterlo in salvo.