caldo rovente le angurie finiscono cotte dal sole nel tarantino perdite fino al 60 per cento del raccolto

Notizia in breve

Le alte temperature e la scarsità di acqua stanno danneggiando gravemente le angurie coltivate nella provincia di Taranto, con perdite di raccolto che raggiungono il 60 per cento. Le angurie sono soggette a scottature, spaccature e alterazioni della polpa a causa del sole e del caldo estremo, rendendo molti frutti invendibili. La situazione interessa numerose aziende agricole della zona, che segnalano danni significativi alle colture.