Caldo rovente le angurie finiscono cotte dal sole Nel Tarantino perdite fino al 60 per cento del raccolto
Le alte temperature e la scarsità di acqua stanno danneggiando gravemente le angurie coltivate nella provincia di Taranto, con perdite di raccolto che raggiungono il 60 per cento. Le angurie sono soggette a scottature, spaccature e alterazioni della polpa a causa del sole e del caldo estremo, rendendo molti frutti invendibili. La situazione interessa numerose aziende agricole della zona, che segnalano danni significativi alle colture.
Le angurie vengono letteralmente cotte dal sole nei campi, dove il caldo estremo, aggravato dalla mancanza di acqua per l'irrigazione, provoca scottature, spaccature e alterazioni della polpa dei frutti, rendendoli spesso invendibili e causando perdite di raccolto fino al 50-60% nelle aziende agricole della provincia di Taranto. Lo denuncia la Coldiretti Puglia, che raccoglie l'allarme delle aziende agricole del Tarantino alle prese con una campagna difficile, stretta tra caldo estremo e crisi idrica. Le ragioni risiedono nelle temperature eccezionalmente elevate, unite alla scarsità di acqua disponibile per l'irrigazione. Il... 🔗 Leggi su Bari.corriere.it
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