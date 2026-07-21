Caldo rovente le angurie finiscono cotte dal sole Nel Tarantino perdite fino al 60 per cento del raccolto

Da bari.corriere.it 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Le alte temperature e la scarsità di acqua stanno danneggiando gravemente le angurie coltivate nella provincia di Taranto, con perdite di raccolto che raggiungono il 60 per cento. Le angurie sono soggette a scottature, spaccature e alterazioni della polpa a causa del sole e del caldo estremo, rendendo molti frutti invendibili. La situazione interessa numerose aziende agricole della zona, che segnalano danni significativi alle colture.

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Le angurie vengono letteralmente cotte dal sole nei campi, dove il caldo estremo, aggravato dalla mancanza di acqua per l'irrigazione, provoca scottature, spaccature e alterazioni della polpa dei frutti, rendendoli spesso invendibili e causando perdite di raccolto fino al 50-60% nelle aziende agricole della provincia di Taranto. Lo denuncia la Coldiretti Puglia, che raccoglie l'allarme delle aziende agricole del Tarantino alle prese con una campagna difficile, stretta tra caldo estremo e crisi idrica. Le ragioni risiedono nelle temperature eccezionalmente elevate, unite alla scarsità di acqua disponibile per l'irrigazione. Il... 🔗 Leggi su Bari.corriere.it

caldo rovente le angurie finiscono cotte dal sole nel tarantino perdite fino al 60 per cento del raccolto
© Bari.corriere.it - Caldo rovente, le angurie finiscono «cotte» dal sole. Nel Tarantino perdite fino al 60 per cento del raccolto
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