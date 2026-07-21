Durante eventi di grande affluenza, come il Giubileo dei giovani del 2025 e il concerto di Ultimo a Tor Vergata, si sono verificati problemi legati alle alte temperature estive. Per affrontare il caldo estremo, l’azienda Macchedil ha ideato e utilizzato dei cannoni specifici come soluzione temporanea. Questi dispositivi sono stati impiegati per raffreddare le aree interessate e migliorare il comfort di partecipanti e organizzatori durante gli eventi.

Mantova – Il debutto risale al Giubileo dei giovani del 2025, la consacrazione definitiva al recente maxiconcerto di Ultimo a Tor Vergata: in entrambi i casi eventi che hanno coinvolto centinaia di migliaia di persone alle prese col caldo torrido dell’estate romana. Per affro ntare il problema sono stati impiegati nei due citati e in altri casi, cannoni anti caldo made in Mantova, in grado d i nebulizzare nell’aria liquidi refrigeranti, acqua in particolare, in modo da refrigerare in fretta ed efficacemente una folla surriscaldata. Un’idea nata per caso. La tecnologia mantovana è stata adottata nella Capitale ma il successo la sta lanciando anche in altre città. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Caldo record, l’intuizione di Macchedil: “I nostri cannoni contro l’afa”

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