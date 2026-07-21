Caldo e siccità frutticoltura in difficoltà

Le temperature elevate, con valori molto sopra la media, stanno causando danni alle colture frutticole nella zona di Cesenatico. La siccità prolungata riduce le riserve idriche, mentre in arrivo ci sono previsioni di tempeste e grandinate che potrebbero aggravare ulteriormente la situazione. La combinazione di caldo intenso e eventi meteorologici estremi sta mettendo sotto pressione le aziende agricole locali.

Da una parte tempeste e grandinate in arrivo, dall’altra una prolungata ondata di calore e temperature ampiamente sopra la media. Il meteo picchia duro sull’agricoltura del Cesenate, come in tutta l’Italia. Secondo i report continui e preoccupati delle associazioni di categoria, c’è il rischio di compromettere i raccolti estivi ed autunnali, con effetti anche sulla produzione di latte. Il quadro è per certi aspetti drammatico soprattutto al centro nord: mais, soia, ortaggi, frutta, oliveti, vigneti e foraggi sono sottoposti a un forte stress idrico, mentre nelle stalle il caldo provoca un calo della produzione di latte fino al 20%. In alcune... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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