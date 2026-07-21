Le temperature elevate e l’afa stanno determinando un aumento degli accessi nei pronto soccorso di Napoli. Alla struttura principale si registrano in media 204 casi al giorno, di cui circa il 40% sono considerati gravi con codici rossi e arancioni. La maggior parte dei pazienti presenta problemi legati a colpi di calore, disidratazione e altre complicazioni legate al caldo. I dati si riferiscono ai pronti soccorso di questa città nelle ultime settimane.

Il caldo fa aumentare gli accessi nei pronto soccorso di Napoli: al Cardarelli una media di 204 casi, con oltre 80 codici rossi e arancioni. Le temperature elevate e l’afa di questi giorni stanno avendo conseguenze pesanti anche sui pronto soccorso di Napoli. Nell’ultima settimana l’ospedale Cardarelli ha registrato una media di 204 accessi legati ai malori provocati dal caldo, con temperature che in città hanno raggiunto picchi di 37 gradi. Il dato emerge dal report tecnico aggiornato a lunedì 20 luglio e riportato da Fanpage.it sulla base di fonti qualificate. Dei 204 accessi medi registrati al Cardarelli, più di 80, pari a circa il 40%, hanno riguardato pazienti classificati al triage con codice rosso o arancione. 🔗 Leggi su 2anews.it

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© 2anews.it - Caldo a Napoli, boom di accessi nei pronto soccorso: al Cardarelli una media di 204, il 40% sono casi gravi

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