L'Asd Copparo 2015 ha annunciato l'ingaggio dell'attaccante Federico Colombani per la stagione 2026-2027 di Promozione. Colombani, ex giocatore del Portuense Etrusca e del Milan, si unisce alla squadra in vista del prossimo campionato. La società ha reso noto l’ingaggio attraverso comunicato ufficiale. Colombani è stato inserito nella rosa ufficiale della squadra per la prossima stagione.

Per la prossima stagione, Asd Copparo 2015 ha acquisito le prestazioni sportive dell’attaccante Federico Colombani, inserendolo ufficialmente nella rosa che affronterà il campionato di Promozione 2026-2027. Proveniente dalla Portuense Etrusca, squadra avversaria nello scorso torneo di Prima Categoria, il nuovo giocatore rossoblù ha tra i suoi punti di forza la velocità nell’andare in profondità attaccando lo spazio e puntando verso la porta per concludere immediatamente l’azione. Classe 2004, ha iniziato a giocare nel settore giovanile dell’Argentana, passando qualche anno dopo agli Allievi dell’Etrusca, che fondendosi con la Portuense un paio di stagioni più tardi gli ha permesso di esordire in Promozione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Calcio dilettanti, colpo ufficializzato in uscita dalla Portuense Etrusca. A Copparo arriva l’ex rossonero Colombani

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