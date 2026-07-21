Secondo i dati dell’Oms, tra il 2011 e il 2025, i decessi per incidenti stradali sono diminuiti del 21%. Attualmente, più di un miliardo di veicoli circolano sulle strade mondiali. Nonostante questa riduzione, gli incidenti continuano a rappresentare la principale causa di morte tra i giovani. La presenza di numerosi veicoli non ha impedito un calo dei decessi, ma il rischio per i giovani rimane elevato.

Oltre un miliardo di veicoli a motore alle strade di tutto il mondo, ma i decessi dovuti a incidenti stradali sono diminuiti del 21% tra il 2011 e il 2025. I dati sono stati diffusi in queste ore dall’Organizzazione mondiale della sanità. Secondo l’Oms il mondo ha assistito a profondi cambiamenti nel traffico stradale, con l’emergere di nuove modalità di trasporto e un forte aumento dell’uso delle moto. – Notizie.com Nonostante i progressi, comunque, gli incidenti stradali hanno causato la morte di 1,16 milioni di persone nel 2025 e rimangono la principale causa di morte tra i bambini e i giovani di età compresa tra i 5 e i 29 anni. I nuovi... 🔗 Leggi su Notizie.com

© Notizie.com - Cala del 21% la mortalità stradale globale secondo i nuovi dati Oms, ma gli incidenti restano la prima causa di morte per i giovani

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