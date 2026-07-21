Da lunedì, Andy Burnham ha assunto il ruolo di primo ministro britannico e sta cercando di distinguersi dal suo predecessore, Keir Starmer. In particolare, si sta affrettando a presentare un’immagine diversa e più energica, adottando comportamenti e dichiarazioni che differiscono da quelli del governo precedente. Al momento, non sono stati annunciati cambiamenti formali nelle politiche, ma l’attenzione si concentra sulla sua strategia comunicativa.

Andy Burnham, che da lunedì è il nuovo primo ministro britannico, si sta affrettando a mostrarsi in discontinuità con il suo predecessore Keir Starmer. Sono entrambi Laburisti e l’operazione ha senso perché Starmer era diventato così impopolare, persino dentro il partito, da non riuscire quasi più a governare. La questione ora è quanto Burnham sarà disposto a discostarsi dal programma con cui i Laburisti avevano stravinto le elezioni nel 2024, e che alla fine è il programma di Starmer, dato che al tempo era lui il leader. Burnham ha deciso di puntare parecchio sul contrasto al carovita, che da mesi ha soppiantato l’immigrazione come principale priorità per gli elettori. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Burnham ha fretta di mostrarsi diverso

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