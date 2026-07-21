Una multinazionale francese ha annunciato l’acquisizione della Sotek, azienda locale nel settore della produzione. L’operazione conferma l’interesse di grandi gruppi internazionali per il territorio fabrianese, noto per il suo tessuto produttivo. L’ingresso ufficiale della multinazionale avviene a seguito di un blitz che ha portato all’acquisizione, rafforzando così la presenza di investitori esteri in città. La notizia si inserisce in un quadro di crescita e attrattività per il settore industriale locale.

Un’altra multinazionale ha fatto il suo ingresso ufficiale in questi giorni nella città della carta, confermando l’attrattività del tessuto produttivo fabrianese per i grandi player internazionali. Il gruppo francese Descours & Cabaud, colosso della distribuzione di prodotti per l’industria e la sicurezza sul lavoro, ha infatti perfezionato l’acquisizione dell’intero capitale di Sotek attraverso la propria controllata Dexis Italia, con sede nel veronese. La Sotek di Fabriano, eccellenza locale attiva nella distribuzione di forniture industriali e nella progettazione di impianti e soluzioni per l’automazione, entra così in una dimensione globale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Blitz in città di un’altra multinazionale. I francesi acquisiscono la Sotek

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