Blackout estivi quando spetta l' indennizzo automatico in bolletta
Durante l’estate, le alte temperature e l’aumento dei consumi energetici hanno provocato blackout in varie zone del Paese, con interruzioni di lunga durata della fornitura elettrica. In questi casi, spetta un indennizzo automatico in bolletta ai clienti interessati. La procedura si applica senza richiesta da parte del consumatore e riguarda le interruzioni di energia che superano determinate soglie di durata. Le autorità competenti hanno stabilito i criteri per l’erogazione dell’indennizzo.
Le elevate temperature registrate in questo periodo e il conseguente incremento dei carichi energetici hanno sollecitato le infrastrutture di rete in diverse aree del Paese, facendo registrare interruzioni della fornitura, a volte anche di lunga durata. Restare senza corrente per diverse ore, tuttavia, non significa soltanto dover fare i conti con il disagio provocato dal blackout. In determinate circostanze, infatti, le interruzioni prolungate della fornitura possono dare diritto a un indennizzo automatico direttamente in bolletta. Si tratta di una tutela prevista dalle regole fissate dall' Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (Arera), ancora poco conosciuta da molti consumatori. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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