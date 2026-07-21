Blackout estivi quando spetta l' indennizzo automatico in bolletta

Notizia in breve

Durante l’estate, le alte temperature e l’aumento dei consumi energetici hanno provocato blackout in varie zone del Paese, con interruzioni di lunga durata della fornitura elettrica. In questi casi, spetta un indennizzo automatico in bolletta ai clienti interessati. La procedura si applica senza richiesta da parte del consumatore e riguarda le interruzioni di energia che superano determinate soglie di durata. Le autorità competenti hanno stabilito i criteri per l’erogazione dell’indennizzo.