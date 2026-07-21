Blackout a Roma | Spesa da buttare e quartieri al buio

Roma ha subito un blackout che ha causato disagi ai cittadini, con molte segnalazioni di interruzioni di corrente e problemi alla rete elettrica. Alcuni residenti riferiscono di aver dovuto eliminare cibo dalla spesa effettuata il giorno precedente, a causa dell'interruzione di energia. La situazione si mantiene invariata, con diverse zone della città ancora senza corrente. Nessuna informazione ufficiale sulle cause dell’interruzione o sui tempi di ripristino.

“Dobbiamo buttare il cibo della spesa fatta ieri”. Roma resta corrente mentre i disagi dei cittadini proseguono Diverse le segnalazioni sono praticamente dello stesso tenore. Raffica di disagi evidenziati nei giorni scorsi e che si sono susseguiti anche nelle scorse ore. Problemi a macchia d’olio a ogni latitudine della città eterna, senza soluzioni di continuità. Con conseguenti difficoltà che investono gli anziani e persone con fragilità, visto anche il caldo che imperversa nell’Urbe. Dove è possibile, gli stabili vengono supportati dai gruppi elettrogeni con i tecnici che stanno lavorando per riportare la situazione alla normalità. Luce e corrente alternata: questo il grido d’allarme lanciato da Castelverde, nella periferia est della Capitale. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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