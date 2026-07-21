Bianchi sul video IA di Vannacci | Like per fare soldi così le piattaforme spingono la destra

Da repubblica.it 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un esperto di propaganda ha commentato un video diffuso dall’ufficiale militare, affermando che il contenuto viene promosso sulla piattaforma per generare visualizzazioni e guadagni. Ha spiegato che il fenomeno ha origine negli Stati Uniti e si basa sull’uso dell’intelligenza artificiale e di algoritmi che favoriscono certi contenuti. Secondo l’esperto, le piattaforme favoriscono specifici messaggi politici, in questo caso di destra, incentivando l’engagement attraverso like e visualizzazioni.

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L’esperto di propaganda e complotti: “Il fenomeno nato negli Usa. Si sfrutta l’intelligenza artificiale e l’algoritmo fa il resto”. 🔗 Leggi su Repubblica.it

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© Repubblica.it - Bianchi sul video IA di Vannacci: “Like per fare soldi, così le piattaforme spingono la destra”
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