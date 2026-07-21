Bianchi sul video IA di Vannacci | Like per fare soldi così le piattaforme spingono la destra

Notizia in breve

Un esperto di propaganda ha commentato un video diffuso dall’ufficiale militare, affermando che il contenuto viene promosso sulla piattaforma per generare visualizzazioni e guadagni. Ha spiegato che il fenomeno ha origine negli Stati Uniti e si basa sull’uso dell’intelligenza artificiale e di algoritmi che favoriscono certi contenuti. Secondo l’esperto, le piattaforme favoriscono specifici messaggi politici, in questo caso di destra, incentivando l’engagement attraverso like e visualizzazioni.