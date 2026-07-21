Le quote dei bookmaker indicano che il futuro del difensore dell'Inter potrebbe essere in bilico, con scommesse aperte su un possibile addio. Il giocatore, attualmente con contratto di due anni, è finito nel mirino di Mourinho per il Real Madrid e anche dell'Al-Hilal. Non ci sono ancora conferme ufficiali, ma le voci di mercato si intensificano, lasciando aperta la possibilità di un trasferimento.

Il difensore nerazzurro di nuovo al centro di voci di mercato: lo cercano Mourinho per il nuovo Real e l'Al-Hilal ma lui ha ancora due anni di contratto con l'Inter Alessandro Bastoni, centrale legato all'Inter ancora per due stagioni, di nuovo al centro di voci di mercato dopo che due grandi allenatori, Josè Mourinho e Simone Inzaghi, lo hanno collocato nella loro lista dei desideri. Ma il difensore nerazzurro al momento non ha preso ancora in esame l'ipotesi di un trasferimento all'estero: scopriamo le quote Bastoni cambia squadra sui banchi dei principali siti di scommesse. L'Inter è già al lavoro per preparare non solo la difesa dello scudetto conquistato nel maggio scorso ma anche per il nuovo assalto alla Champions dopo l'eliminazione anticipata della stagione scorsa. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Bastoni va o resta all'Inter? Per i bookie divorzio possibile: le quote

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