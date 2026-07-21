Basket mercato | Milano e Virtus quasi complete tante big aspettano gli ultimi colpi

A meno di due mesi dall’inizio della stagione, il mercato della Serie A di basket è in fase avanzata. Milano e Virtus hanno quasi completato le proprie rose, con pochi posti ancora da riempire. Altre squadre stanno ancora cercando gli ultimi innesti per completare gli organici, mentre molte big attendono ancora di definire le proprie formazioni con alcuni acquisti fondamentali.

A meno di due mesi dall’inizio della nuova stagione, il mercato della Serie A di basket è entrato nella fase decisiva. Alcune squadre hanno ormai definito gran parte del proprio organico, mentre altre devono ancora completare lo starting five con innesti chiave. In cima alla lista delle pretendenti allo scudetto ci sono Olimpia Milano e Virtus Bologna, entrambe profondamente rinnovate ma con pochi tasselli ancora da inserire, mentre alle loro spalle si stanno muovendo Venezia, Tortona e Varese, con Roma che, nelle sue due versioni, è ancora un cantiere aperto. L’ Olimpia Milano è probabilmente la squadra più vicina alla versione definitiva. La rivoluzione affidata a Giuseppe Poeta passa dall’arrivo in cabina di regia di R. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Basket Serie A, Olimpia Milano-Cantù 88-86: gli highlights

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