Barella punta a superare il record di presenze di Zanetti con l’Inter, esprimendo il suo amore per la squadra. Tuttavia, i dati dimostrano che il traguardo è difficile da raggiungere. Attualmente, il centrocampista ha giocato un numero di partite che si avvicina, ma non abbastanza da superare il record stabilito dall’ex capitano. La differenza tra il desiderio e la realtà si evidenzia chiaramente nei numeri ufficiali, che mostrano un divario importante.

di Alberto Petrosilli L’interismo non si discute, il record invece sì: ecco perchè l’obiettivo di Barella è praticamente impossibile. I numeri non mentono. Le parole rilasciate oggi da Nicolò Barella alla Gazzetta dello Sport hanno colpito il cuore dei tifosi nerazzurri. Il centrocampista ha dichiarato di voler restare all’Inter per tutta la carriera e di voler provare a diventare il giocatore con più presenze nella storia del club. LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter Un’ambizione bellissima. Un obiettivo che trasuda interismo, senso di appartenenza e amore per la maglia. In un calcio in cui le bandiere sono sempre più rare, sentire un calciatore parlare in questi termini è qualcosa che fa piacere a tutto l’ambiente nerazzurro. 🔗 Leggi su Internews24.com

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© Internews24.com - Barella sogna il record di Zanetti: una dichiarazione d’amore all’Inter, ma i numeri raccontano un’altra storia

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