Bando Scuola Viva Campania | a disposizione 50 milioni per i laboratori Domande entro il 30 settembre 2026

Sono disponibili 50 milioni di euro destinati alla creazione di laboratori nelle scuole della regione Campania. Il bando, rivolto alle istituzioni scolastiche, permette di presentare le domande fino al 30 settembre 2026. I fondi sono stati assegnati tramite il programma europeo PR FSE+ e copriranno il biennio 2027-2028. L’obiettivo è ridurre la dispersione scolastica e sostenere le famiglie.

La Regione Campania rinnova il suo impegno per contrastare la dispersione scolastica e sostenere le famiglie. Attraverso i fondi europei PR FSE+, sono stati stanziati 50 milioni di euro per il biennio 2027-2028. L'intervento punta a trasformare gli istituti del territorio in presidi educativi e sociali, aperti anche in orario extrascolastico. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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