Cosa faresti se potessi premere il tasto “pausa” sul tempo e tornare all’ultimo momento in cui il mondo ti è sembrato reale? Magari a quegli anni Novanta in cui internet era ancora una terra promessa, un West selvaggio fatto di forum amatoriali, modem 56k che gracchiavano e l’illusione che il futuro fosse una pagina bianca da scrivere? Con Backroom ( Nutrimenti, 2026), Eleonora Caruso firma un romanzo ipnotico e spietato che non usa la tecnologia come un semplice sfondo, ma come una vera e propria lente di ingrandimento sulla nostra identità. E, ve lo diciamo subito, il risultato è una di quelle letture che vi rimarranno appiccicate addosso per un bel pezzo. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

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© Nerdpool.it - BACKROOM di Eleonora C. Caruso: recensione

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VIVRESTI PER SEMPRE NEGLI ANNI '90: L'incubo di Backroom di Eleonora Caruso.

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