Il Tribunale del lavoro di Bari ha riconosciuto in parte come antisindacali alcune condotte di un dirigente scolastico. Tra queste, atti unilaterali negoziati con i sindacati, ritardi o mancata comunicazione delle assemblee sindacali. La decisione riguarda le modalità con cui sono stati gestiti gli incontri e le comunicazioni con i rappresentanti sindacali all’interno di un istituto statale. La sentenza si riferisce a pratiche considerate non conformi alle norme sulle relazioni sindacali.

Il Tribunale del lavoro di Bari ha accolto in parte il ricorso promosso dalla UIL Scuola, riconoscendo come antisindacali alcune condotte poste in essere nell'ambito delle relazioni sindacali di un istituto scolastico statale. Il provvedimento interviene sull'applicazione dell'articolo 28 dello Statuto dei lavoratori, lo strumento previsto per tutelare la libertà e l'attività sindacale nei luoghi di lavoro. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Temi più discussi: Atti unilaterali oggetto di contrattazione con i sindacati, ritardi o mancata comunicazione delle assemblee sindacali. Condotta antisindacale di un Dirigente; Contrattazione integrativa d’istituto, nel 2005 solo 65 atti sono stati adottati in forma unilaterale; Contrattazione Integrativa nella PA, nel 2025 record storico con oltre 18mila accordi.

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