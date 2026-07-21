L'Atalanta cerca ancora un centrocampista e tra i nomi sul tavolo c’è anche quello del danese Hojbjerg. La squadra ha già rafforzato il reparto con il ritorno di José Ederson, dopo un mese e mezzo dall’accordo con lo United. La trattativa con Hojbjerg rimane aperta, ma nessuna ufficialità è stata comunicata finora. La società continua a monitorare il mercato alla ricerca di un rinforzo per completare la rosa.

Bergamo, 21 luglio 2026 – Manca ancora un tassello al centrocampo atalantino, rinforzato dal “ritorno” di José Ederson dopo un mese e mezzo da promesso sposo dello United. Con il brasiliano, i veterani De Roon e Pasalic, il neo acquisto Gaetano e Samardzic e Zalewski adattati da interni, mancherebbe ancora un giocatore per completare le rotazioni a centrocampo in una stagione che si annuncia da oltre cinquanta partite stagionali. Nei radar nerazzurri resta il 31enne duttile danese Pierre Emile Hojbjerg, in uscita da un Marsiglia in crisi finanziaria, costretto a svendere per fare cassa. Potrebbe rappresentare un affare low cost, per una cifra vicina agli 8 milioni, ma ci sarebbe il problema dell’elevato ingaggio annuale da 6 milioni percepito dal danese, peraltro affrontato da avversario a novembre in Champions. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Atalanta, manca ancora un tassello per il centrocampo: nei radar resta il danese Hojbjerg

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