ASD Terranuova Traiana | giovedì 23 luglio la presentazione di mister Calderini

Notizia in breve

Giovedì 23 luglio sarà presentato il nuovo allenatore della squadra di calcio. È stata anche mostrata la maglia ufficiale Erreà per la stagione 2026-2027. La società ha annunciato l’inizio delle attività per la nuova annata sportiva. La presentazione si terrà in un evento pubblico con la presenza del tecnico e dei rappresentanti del club. Nessuna altra informazione è stata comunicata sui dettagli della stagione o sui piani futuri.