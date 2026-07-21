ASD Terranuova Traiana | giovedì 23 luglio la presentazione di mister Calderini
Giovedì 23 luglio sarà presentato il nuovo allenatore della squadra di calcio. È stata anche mostrata la maglia ufficiale Erreà per la stagione 2026-2027. La società ha annunciato l’inizio delle attività per la nuova annata sportiva. La presentazione si terrà in un evento pubblico con la presenza del tecnico e dei rappresentanti del club. Nessuna altra informazione è stata comunicata sui dettagli della stagione o sui piani futuri.
Arezzo, 21 luglio 2026 – . Svelata anche la nuova maglia Erreà per la stagione 2026-2027. ASD Terranuova Traiana apre ufficialmente il proprio corso tecnico e d’immagine per la stagione sportiva 2026-2027. Dopodomani, giovedì 23 luglio, alle ore 18:00, si terrà la presentazione ufficiale del nuovo allenatore della prima squadra, mister Stefano Calderini. Il tecnico guiderà la formazione biancorossa nel prossimo Campionato Nazionale di Serie D, che vedrà il team impegnato nella sua quarta storica partecipazione, la terza consecutiva. Un’avventura che riparte dall’entusiasmo del sesto posto della passata stagione, chiusa a sei lunghezze dalla zona playoff: il punto più alto mai raggiunto dalla società di piazza Coralli. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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