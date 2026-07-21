Ascolti Mondiali 2026 | tutti i dati delle partite Rai dalla fase a gironi alla finale

La Rai ha trasmesso tutte le partite dei Mondiali 2026, dalla fase a gironi alla finale. I dati di ascolto includono ogni incontro e il bilancio complessivo della copertura. La manifestazione si è conclusa a New York con la vittoria della Spagna.

Ecco gli ascolti completi dei Mondiali 2026 trasmessi dalla Rai, con i dati di tutte le partite e il bilancio finale della manifestazione. Il sipario sulla Coppa del Mondo 2026 è calato tra i grattacieli di New York, consegnando alla storia non solo il trionfo della Spagna, ma anche un successo mediatico senza precedenti per la Rai. In un’epoca di consumi sempre più frammentati, la finale tra Spagna e Argentina si è. su Digital-News.it L'articolo proviene da Digital-News. 🔗 Leggi su Digital-news.it

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