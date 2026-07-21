Il mito di Tina Turner risuonerà in piazza del Campo domani con la prima data del tour di ‘ The Queen of Rock ’. Un concerto tributo diretto da Ferdinando Ceriani. Nelle vesti, e nelle canzoni, della regina ci sarà Roberta Bonanno, volto noto al grande pubblico per la sua partecipazione a programmi come Amici e Tale e Quale Show: "Tina Turner è un’artista che conosco da sempre. Sono cresciuta ascoltando la musica che mettevano i miei genitori: Michael Jackson, i Queen e naturalmente lei, la regina. Mi ha accompagnata in tutto il mio percorso musicale. Già nel 2007, ad Amici, portai più volte The Best, è stato uno dei miei cavalli di battaglia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Arriva la regina del rock. Roberta Bonanno è Tina

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