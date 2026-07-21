Dopo la sconfitta in finale contro la Spagna, il portiere argentino ha scritto sui social che sta valutando se sia il momento di smettere con la nazionale. Le sue parole suggeriscono incertezza sul proseguimento della carriera in maglia albiceleste. Non sono stati annunci ufficiali o decisioni definitive, ma il messaggio lascia intendere possibili cambiamenti futuri.

Dopo la dolorosa sconfitta nella finale dei Mondiali contro la Spagna, Emiliano Martinez ha affidato ai social un messaggio per i tifosi dell'Argentina e ha lasciato aperti molti interrogativi sul suo futuro con la maglia dell'Albiceleste. Queste le parole del portiere dell'Aston Villa, finito da settimane anche nei radar della Juventus: "Ho sognato di riconquistarla, ho sognato di portarla in Argentina e di scrivere ancora una volta la storia.La verità è che il dolore è difficile da spiegare; non resta che riflettere su molte cose e vedere come andare avanti e se è il momento di fare un passo indietro. Mi dispiace tantissimo, ho davvero dato il massimo per aiutare il mio Paese e i miei compagni". 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Argentina, il Dibu medita l'addio: "Devo vedere se è il momento di fare un passo indietro"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Oroscopo di luglio: “Vergine, mese favorevole per le relazioni. Acquario, è il momento di fare bilanci. Gemelli: meglio fare un passo indietro”A luglio si apre con la Luna Nuova in Cancro, il 14, che sposta l’attenzione su emozioni, famiglia e relazioni.

Lorella Cuccarini sul suo lavoro in tv: “Verrà il momento di fare un passo indietro, ma non adesso”Lorella Cuccarini ha dichiarato che, pur prevedendo di fare un passo indietro in futuro, non intende lasciare il mondo della televisione al momento.

Mondiali 2026, Dibu Martinez: I nostri tifosi sono i più pazzi, vogliamo festeggiare con loroIl Dibu Martinez, portiere dell'Argentina, ha esaltato i tifosi dell'Albiceleste in vista della finale di domenica sera dei Mondiali 2026 contro la Spagna. I ... lapresse.it

Spagna-Argentina: Duello di Giganti sul Campo, da Simon e il Dibu a Rodri-Paredes. Lamine vs Messi e Altri Confronti ChiaveScopri l'analisi dettagliata del match tra Spagna e Argentina: dai duelli chiave in campo, ai protagonisti come Messi e Rodri. Chi dominerà il centrocampo? Leggi per scoprirlo! calciotoday.it