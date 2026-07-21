Arezzo ha convocato i cittadini per discutere di eventuali iniziative di decentramento partecipativo. La convocazione è avvenuta prima che si verificassero decisioni definitive in merito, con l’obiettivo di coinvolgere la popolazione nelle scelte relative all’amministrazione locale. La comunicazione ufficiale sottolinea che l’approccio si basa sull’analisi dei documenti ufficiali e sulla volontà di ascoltare le opinioni dei cittadini prima di procedere. Le riunioni sono state programmate per favorire il confronto diretto tra amministrazione e residenti.

Partiamo sempre dai documenti. Il resto è il nostro modo di leggerli FONTE comunicato stampa del Comune di Arezzo Ad Arezzo potrebbe tornare il decentramento partecipativo. Non proprio le vecchie circoscrizioni, abolite anni fa con la delicatezza con cui si toglie una sedia mentre qualcuno sta per sedersi, ma qualcosa che ci assomigli abbastanza da permettere ai cittadini di parlare senza dover prima fondare un comitato, stampare uno striscione e bloccare una rotatoria. I consiglieri comunali del Partito democratico hanno depositato un atto di indirizzo che chiede a sindaco e giunta di presentare entro novanta giorni un progetto sperimentale valido per tutta la consiliatura. 🔗 Leggi su Lortica.it

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© Lortica.it - Arezzo riscopre la partecipazione: cittadini convocati prima che sia troppo tardi

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