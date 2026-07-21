Il priore dell’Aquila ha commentato il momento più intenso della vittoria, indicando l’assegnazione di Diodoro come il momento clou. Ha aggiunto che in quel momento il vento era cambiato. La vittoria è stata celebrata come un risultato significativo per la Contrada. La figura del priore, che in passato era cancelliere, ha visto oggi un ruolo diverso all’interno del team. La vittoria ha segnato un momento importante per la Contrada e il suo staff.

di Laura Valdesi SIENA Priore dell’Aquila Gabriele Fattorini, quando la sua Contrada vinse nel ’92 lei era cancelliere. Adesso aveva un ruolo molto diverso. "Non solo l’incarico ma anche l’età era differente! Fare il cancelliere risultava sì impegnativo ma lasciava la libertà di divertirsi. Il priore ovviamente ha molte più responsabilità. Può succedere che mentre il popolo esce con il Drappellone sei in una riunione, per esempio. A Palio vinto ricordo l’impegno di organizzare il ricevimento e le tante cose da sbrigare. Erano 34 anni che non succedeva e questa volta ci sarà da fare molto di più". E’ stato fra i primi a correre sotto il palco dei capitani? "Però non ero tra i travolti". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Aquila, il priore vittorioso: "Il momento più intenso? L’assegnazione di Diodoro. Il vento era cambiato"

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