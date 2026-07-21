Angelina Mango l’energia vulcanica della sua musica conquista Caserta

Durante un evento musicale a San Leucio, inserito nella rassegna ‘Un’estate da BelvedeRe’, un’artista ha portato sul palco tutta la sua energia. Con la sua performance, ha coinvolto un pubblico di adolescenti, alcuni dei quali sono scoppiati in lacrime per l’emozione. La cantante ha interpretato i suoi brani, attirando l’attenzione e creando un’atmosfera intensa e vibrante.

Nina e Caserta cantano insieme. Nel l’appuntamento musicale inserito nella rassegna ‘Un’estate da BelvedeRe’, a San Leucio l’artista dona il meglio di sé, raggiungendo con la sua energia vulcanica, un pubblico di teenegers in lacrime per l’emozione. L’artista arriva con il sorriso sulle labbra; con la forza di chi è spinta dalle vele della musica a dare sempre di più al suo pubblico, che le fa sentire ogni volta l’abbraccio del puro amore. Angelina sale sul palco per fare il suo concerto, e nella sera del 20 luglio, spalanca la porta della sua camera interiore, proiettata in un angolo del palcoscenico, dove piante e strumenti, ripropongono le atmosfere dei ritmi della natura, di cui Angelina rappresenta la forza. 🔗 Leggi su 361magazine.com

Segui gli aggiornamenti su Caserta.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Angelina Mango torna sui social con un nuovo look e conquista subito il web: il videoAngelina Mango ha pubblicato un nuovo video su TikTok in cui mostra un look differente.

“La banana era uguale al mio cane”: Angelina Mango svela la sua teoria bizzarra sulla frutta da CattelanUna cantante italiana ha dichiarato di aver visto una banana che assomigliava al suo cane.

Temi più discussi: Angelina Mango conquista il Belvedere tra cori, applausi e grande entusiasmo; Al via da Verona il tour di Angelina Mango, ospite Marco Mengoni; Angelina Mango conquista il Belvedere di San Leucio: emozioni, applausi e un concerto indimenticabile a Caserta (VIDEO); Tim Summer Hits 2026, la scaletta e i cantanti di stasera.

Angelina Mango e il significato delle sue collanine colorate: un inno alla leggerezzaAngelina non ha mai nascosto il significato profondo dei propri accessori, in particolare delle sue amate collane di perline, divenute ormai un elemento distintivo del suo stile. Le ha indossate con ... iodonna.it

Angelina Mango è tornata single? Gli indizi sui social e i dubbi dei fanAngelina Mango ha vissuto un 2024 eccezionale, tra la vittoria al Festival di Sanremo, la partecipazione all'Eurovision in rappresentanza dell'Italia, il tour che l'ha portata in giro per l'Italia e l ... gazzetta.it