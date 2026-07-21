Le piogge intense iniziate il 15 luglio nel nord del Paese hanno causato almeno dieci morti e isolate più di 100.000 persone. Le regioni di Coquimbo e Atacama sono le più colpite, con precipitazioni che sono state definite eccezionali. Le autorità continuano a intervenire nelle zone più colpite, mentre le condizioni climatiche persistono. Nessun dettaglio sulle cause o sui soccorsi specifici.

Il Cile continua a fare i conti con una violenta ondata di maltempo che ha provocato almeno dieci morti e lasciato oltre 100mila persone isolate. Le forti piogge, iniziate il 15 luglio, hanno colpito in particolare le regioni settentrionali di Coquimbo e Atacama, dove precipitazioni di questa intensità sono considerate un evento eccezionale. Di fronte al peggioramento della situazione, il governo ha dichiarato lo stato di catastrofe e disposto l’impiego dell’esercito per sostenere le operazioni di soccorso nelle aree più colpite. Secondo l’ultimo bilancio diffuso dalle autorità, oltre alle dieci vittime si registrano anche quattro dispersi e 17 feriti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Alluvioni in Cile, il bilancio sale a dieci morti e oltre 100mila persone isolate

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