Al-Hayya l’uomo di Teheran scampato ai raid | È un duro con lui niente disarmo a Gaza

Notizia in breve

Un uomo di Teheran ha dichiarato di essere sopravvissuto ai raid, descrivendosi come un “duro” e affermando che non ci sarà disarmo a Gaza. È legato ai leader defunti di Teheran e di Hezbollah, e sostiene che Hamas resterà all’interno dell’alleanza della resistenza anti-Israele fedele agli ayatollah. La sua presenza è stata segnalata come simbolo di questa continuità strategica.