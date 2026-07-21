Al-Hayya l’uomo di Teheran scampato ai raid | È un duro con lui niente disarmo a Gaza
Un uomo di Teheran ha dichiarato di essere sopravvissuto ai raid, descrivendosi come un “duro” e affermando che non ci sarà disarmo a Gaza. È legato ai leader defunti di Teheran e di Hezbollah, e sostiene che Hamas resterà all’interno dell’alleanza della resistenza anti-Israele fedele agli ayatollah. La sua presenza è stata segnalata come simbolo di questa continuità strategica.
Legato ai defunti Khamenei e Nasrallah, terrà Hamas dentro all’asse della resistenza anti-Israele fedele agli ayatollah. 🔗 Leggi su Repubblica.it
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