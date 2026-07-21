Aerospazio Officina Stellare avvia la fase delle acquisizioni | presa Mavel Espansione nel settore strategico dei motori elettrici senza terre rare

Officina Stellare ha annunciato l'acquisizione di Mavel, portando avanti la strategia di espansione nel settore dei motori elettrici senza terre rare. La mossa segue il recente riassetto aziendale e la fusione con Gatg, che hanno aumentato la dimensione dell'azienda. La società punta a rafforzare la presenza nel settore aerospaziale, concentrandosi su motori elettrici innovativi. La fase di acquisizione rappresenta un passo importante nel percorso di crescita e sviluppo nel settore delle tecnologie spaziali.

Officina Stellare apre il percorso delle acquisizioni, dopo il riassetto e la nuova taglia raggiunta all’indomani della fusione con Gatg. Che tra i passi successivi, dopo il completamento, a inizio giugno, della fusione inversa che ha fatto entrare la lombarda Global Aerospace Technologies group (Gatg), che fa capo al fondo Investindustrial di Andrea Bonomi, nella società vicentina già quotata in Borsa degli strumenti optomeccanici per l’astronomia e l’aerospazio con quartier generale a Sarcedo, nel Vicentino, ci sarebbero state anche acquisizioni, nell’ambito della strategia di crescita, era stato confermato nell’incontro con gli investitori del 25 giugno. 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

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