48 gradi in Italia Caldo folle la notizia che spaventa | mai successo prima
In Italia si registrano 48 gradi, una temperatura mai raggiunta prima nel paese. Le aree interessate dall’ondata di caldo estremo continuano a sperimentare temperature elevate, ma nelle prossime ore è previsto un calo graduale. La fase di massimo calore sta finendo, e si attende un cambiamento climatico con temperature più miti.
L’ ondata di caldo estremo continua a stringere l’Italia nella sua morsa, con temperature ancora in aumento in diverse aree del Paese. La fase più intensa dell’afa, però, è ormai agli sgoccioli: già nelle prossime ore è atteso un graduale cambio di scenario che porterà un sensibile calo delle temperature. Oggi salgono a 18 le città da bollino rosso, il livello massimo di allerta previsto dal Ministero della Salute per i rischi legati al caldo. Oltre ai 17 capoluoghi già interessati nei giorni scorsi, entra nella lista anche Cagliari. Da mercoledì, invece, i centri con allerta massima scenderanno a sette, segnando l’inizio di una fase più fresca. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
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