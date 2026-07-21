150 preferenze GPS istruzioni per l’uso | chiarimenti per non sbagliare la domanda QUESTION TIME con Semeraro LIVE Mercoledì 22 luglio alle 14 | 30

È stato aperto il termine per la dichiarazione delle 150 preferenze nelle GPS. Il personale docente iscritto nelle Graduatorie ad Esaurimento o GPS valide per il biennio 2026-2028 può presentare la domanda per supplenze fino al 30 giugno o al 31 agosto 2027. La scadenza è fissata alle 14:00 del 29 luglio. La procedura riguarda la scelta delle preferenze e si svolge attraverso un'apposita piattaforma online.

Si è ufficialmente aperto il termine per la dichiarazione delle 150 preferenze. Il personale docente iscritto nelle GaE o nelle GPS valide per il biennio 202628 può presentare istanza per l'assegnazione di supplenze con durata fino al 30 giugno o al 31 agosto 2027, improrogabilmente entro il 29 luglio (alle 14:00). L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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150 preferenze GPS, istruzioni per l'uso: chiarimenti per non sbagliare la domanda

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