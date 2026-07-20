Zeudi Di Palma il grande ritorno social poi l’annuncio | Ci saranno delle sorprese

Zeudi Di Palma è tornata sui social dopo aver partecipato all’Isola dei Famosi. Ha effettuato un primo gesto con una diretta rivolta ai fan, senza fornire dettagli specifici sulle sue prossime mosse. La partecipazione al reality ha richiesto settimane di prove e convivenza forzata. Dopo questa esperienza, ha ripreso a condividere momenti della sua quotidianità sui social. Nei messaggi pubblicati, ha anticipato che ci saranno delle sorprese da parte sua.

Zeudi Di Palma torna sui social dopo L’Isola dei Famosi: il primo gesto conquista tutti, una diretta dedicata ai fan. Dopo settimane trascorse lontana dalla quotidianità, tra prove estreme, convivenza forzata e riflettori sempre puntati su di lei, Zeudi Di Palma è finalmente tornata alla sua vita. E il primo pensiero, appena riacceso il telefono, non è stato per raccontare la sua esperienza o condividere immagini esclusive del dietro le quinte. Ha scelto qualcosa di molto più semplice, ma dal grande valore simbolico: ritrovare il contatto diretto con chi non ha mai smesso di sostenerla. L’ex protagonista de L’Isola dei Famosi ha riattivato i suoi profili social e, nel giro di poche ore, ha sorpreso tutti annunciando una live dedicata ai suoi follower. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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Zeudi Di Palma spiega la sua assenza dai social ecco perché

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