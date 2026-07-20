Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-07-2026 ore 19 | 10

Alle 19:10 del 20 luglio 2026, il traffico sul Grande Raccordo Anulare di Roma è intenso, secondo i dati di Astral Infomobilità. La circolazione risulta rallentata in diverse tratte, con code che si estendono per diversi chilometri. Nessuna informazione su incidenti o lavori in corso. La situazione è monitorata in tempo reale e viene aggiornata regolarmente.

Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio percorrendo il grande raccordo anulare traffico rallentato tra Roma Fiumicino ad Ostiense è più avanti tra Laurentina e Romanina in carreggiata esterna mentre in carreggiata interna si rallenta per l'intenso traffico tra Cassia bis e Salaria è più avanti tra le uscite Tiburtina e Prenestina percorrendo il tratto Urbano della A24 si rallenta tra lo svincolo per Tor Cervara ed il grande raccordo anulare in uscita dalla capitale mentre in senso contrario rallentamenti tra Portonaccio e la tangenziale alta sulla statale Pontina per incidente... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026

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