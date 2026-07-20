Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-07-2026 ore 11 | 25
Alle 11:25 del 20 luglio 2026, la viabilità a Roma e nel Lazio risultava scorrevole secondo Astral Infomobilità. Il servizio fornisce aggiornamenti sul traffico in tempo reale e attualmente non sono segnalate congestioni o incidenti sulla rete stradale della regione.
Astral infomobilità informazione con il traffico in tempo reale di Astral infomobilità servizio della regione Lazio viabilità al momento scorrevole sulle maggiori strade della regione Lazio comprese le grandi autostrade sono solo presenti dei rallentamenti in carreggiata interna del grande raccordo anulare tra le uscite Laurentina e Pontina poi a sud della capitale sulla via Nettunense da via della Falcognana fino all'incrocio con la via Appia si rallenta per traffico intenso il trasporto pubblico cantieri attivi nella stazione Lepanto della metro a resterà chiusa fino al 30 agosto i treni della linea transiteranno senza effettuare la... 🔗 Leggi su Romadailynews.it
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