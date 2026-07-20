Via al mondiale De Gennaro guida la truppa italiana | l’oro olimpico in gara nel kayak a Oklahoma City
Il Campionato del Mondo di canoa slalom e kayak cross si svolge dal 20 al 25 luglio sul canale di Oklahoma City, sede delle future Olimpiadi di Los Angeles 2028. Tra gli atleti in gara c’è anche il campione olimpico nel kayak, che rappresenta l’Italia. La competizione è la più importante della stagione e vede confrontarsi i migliori specialisti del settore. La manifestazione si svolge nello stesso impianto che ospiterà le gare olimpiche tra due anni.
La stagione della canoa slalom e del kayak cross arriva al suo appuntamento di maggiore importanza. Da oggi, lunedì 20, a sabato 25 luglio, i migliori atleti della disciplina si affrontano nel Campionato del Mondo sul canale di Oklahoma City, lo stesso dove, tra due anni, andranno in scena le gare dei Giochi Olimpici di Los Angeles 2028. Si tratta del primo grande appuntamento dopo le tre tappe di Coppa del Mondo, antipasto di un finale di stagione che porterà gli interpreti dell’acqua mossa a Vaires-sur-Marne (Francia) e a La Seu d’Urgell (Spagna) per il gran finale del circuito d’élite, per poi chiudere il 2026 a Ivrea (24-26 settembre), dove andranno in scena i Campionati Europei. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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