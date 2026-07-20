Via al mondiale De Gennaro guida la truppa italiana | l’oro olimpico in gara nel kayak a Oklahoma City

Notizia in breve

Il Campionato del Mondo di canoa slalom e kayak cross si svolge dal 20 al 25 luglio sul canale di Oklahoma City, sede delle future Olimpiadi di Los Angeles 2028. Tra gli atleti in gara c’è anche il campione olimpico nel kayak, che rappresenta l’Italia. La competizione è la più importante della stagione e vede confrontarsi i migliori specialisti del settore. La manifestazione si svolge nello stesso impianto che ospiterà le gare olimpiche tra due anni.