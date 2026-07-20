Versatile ed elegante è il passe-partout dell' estate 2026

Per l’estate 2026, il marrone si afferma come colore chiave, affiancando nero e bianco. Le tonalità variano dal cioccolato scuro al tabacco caldo, diventando un neutro versatile e sofisticato. La scelta di questa nuance si distacca dall’idea di colore autunnale, trovando spazio tra i preferiti per i look estivi. La presenza del marrone si nota in tessuti e abbigliamento, conferendo un tocco di eleganza naturale.

T ra l’intramontabile eleganza del nero e l’eterna luminosità del bianco, nell’estate 2026 si fa spazio un terzo protagonista: il marrone. Dal cioccolato intenso al tabacco avvolgente, questa nuance lussuosa si lascia alle spalle l’etichetta di colore autunnale per trasformarsi nel neutro più chic della bella stagione. Come abbinare le ballerine marroni: 5 idee outfit chic per la Primavera Estate 2026 X Leggi anche › Gusto cioccolato. Come abbinare le ballerine marroni, la tendenza più golosa di stagione La sua declinazione più riuscita? Senza dubbio l’abito: lungo o corto, in tessuto morbido oppure in versione strutturata, risponde a quel desiderio di semplicità ricercata tipico del periodo estivo. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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