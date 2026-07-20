venezuela a la guaira si guarda la finale dei mondiali in un rifugio

A La Guaira, nello stato più colpito dal terremoto del 24 giugno, oltre cento venezuelani hanno seguito la finale dei Mondiali su un grande schermo all’interno di un rifugio per sfollati. La zona è stata duramente colpita dal sisma, che ha causato danni e sfollamenti. L’evento ha rappresentato un momento di svago per le persone che vivono in strutture temporanee, senza ulteriori dettagli sulle condizioni o sui numeri complessivi di sfollati.

Roma, 20 lug. (askanews) - Oltre un centinaio di venezuelani colpiti dal devastante doppio terremoto del 24 giugno scorso hanno guardato la finale dei Mondiali su un maxi-schermo posizionato in un rifugio per sfollati a La Guaira, lo Stato più colpito dal sisma. Tra letti di fortuna e beni di prima necessità, alcuni hanno festeggiato la vittoria della Spagna, altri, con le maglie dell'Argentina, hanno assistito alla fine del match sconfortati. A quasi un mese dal terremoto si scava ancora tra le macerie per cercare i corpi delle migliaia di vittime: secondo il bilancio ufficiale il sisma ha causato la morte di oltre 5.000 persone. Ospite del vodcast Il Piacere della Lettura, Serena Bortone, autrice de Le dirimpettaie (Rizzoli), narra di tre donne che capiscono che la. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Venezuela Rocked by Twin Earthquakes as Death Toll Fears Mount

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