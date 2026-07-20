Vendetta a corte | William potrebbe togliere i titoli reali a Harry e Meghan

Il principe William potrebbe revocare i titoli reali a Harry e Meghan, seguendo l'esempio di Re Carlo, che ha privato il fratello Andrew dei suoi. Questa decisione si basa su recenti sviluppi all’interno della famiglia reale. Non sono stati forniti dettagli ufficiali sulle motivazioni o sui tempi di eventuali provvedimenti. La situazione resta in attesa di eventuali annunci ufficiali o comunicazioni interne.

Se è vero che spesso la storia si ripete, il principe William potrebbe, così come ha fatto di recente Re Carlo con il fratello Andrew, privare Harry e Meghan dei titoli reali. È l'opinione della corrispondente reale Sarah Hewson, secondo cui questo scenario potrebbe realizzarsi una volta che il primogenito del monarca sia salito al trono. L'incontro di Charles e Camilla a Highgrove House con il figliol prodigo Harry, la moglie Meghan e i figli Archie e Lilibet, ha suscitato nell'opinione pubblica buone speranze per la ripresa del tormentato rapporto dei duchi di Sussex con la famiglia reale. Tuttavia, per l'esperta, la distanza fra i fratelli resta siderale, tanto che i due non hanno trovato il tempo di incontrarsi neanche per un minuto durante la permanenza di sei giorni, due settimane fa, di Harry nel Regno Unito. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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