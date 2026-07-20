Ultime notizie Calciomercato LIVE | tutte le novità del giorno
Il calciomercato estivo entra nel vivo con aggiornamenti continui. Durante la giornata sono state annunciate nuove trattative e firme ufficiali. Diverse squadre hanno concluso accordi con nuovi giocatori, mentre altre sono ancora in attesa di definire le operazioni. Nessuna ufficialità riguardo a trasferimenti imminenti o cessioni importanti. La finestra di mercato rimane aperta e le trattative sono in corso, con molte società che comunicano novità in tempo reale.
Ultime notizie Calciomercato LIVE: segui con noi tutte le notizie del giorno, aggiornate ora dopo ora dalla redazione di Calcio News24. Inizia il periodo più caldo dell’anno per il calciomercato: la sessione estiva. Il mercato non dorme mai in questi mesi: ecco tutte le principali notizie dalla Serie A e dal mondo. Seguitelo con gli aggiornamenti della redazione di Calcio News 24. Ultime notizie calciomercato – 20 luglio 2026. Summerville Roma, stretta finale per il colpo dal West Ham: D’Amico prova a chiudere 10:00 – La Roma alla stretta finale per Summerville: l’esterno del West Ham si avvicina Napoli, idea scambio con il Tottenham: Vicario per Milinkovic-Savic, Juve sorpassata? 08:00 – Il Napoli tenta il sorpasso sulla Juventus per Vicario: l’idea di scambio Ultime notizie calciomercato – 19 luglio 2026. 🔗 Leggi su Calcionews24.com
CALCIOMERCATO 2026: INTER, JUVE, MILAN E NAPOLI — TUTTE LE NOVITA DI OGGI|Nevopa
Temi più discussi: La Juve pensa alle uscite: i due giocatori che potrebbero partire; Juve, Carnevali: 'Kolo Muani? Richieste troppo alte'; Roma, prima offerta al Chelsea per Garnacho: nuovi contatti per Summerville; Calciomercato Juve: scaricato dallo United, l'intrigo stuzzica Carnevali. E per Spalletti sarebbe...
Calciomercato, ultime news di oggi in diretta live #SkySport #SkyCalciomercato x.com
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Buongiorno con il calciomercato: difensori alla Biagio Nazzaro e all’Aurora Treia, doppio colpo in casa Maiolati United, due fratelli al Terre del Lacrima. Tutte le ultime: https://www.vallesina.tv/calcio/calcio-tutte-le-ultime-notizie-live-di-calciomercato-della-valles facebook
Calciomercato, live oggi: Summerville vicino alla Roma, il Milan vuole cedere Estupinan. Il Galatasaray pensa a Bremer, la Juve punta Lorenzo PellerginiCalciomercato live. La Roma si prende il centro della scena nella giornata di oggi, venerdì 17 luglio. Dopo essersi lasciata sfuggire Zeki Celik, passato alla Juve ieri sera dopo un blitz ... ilmessaggero.it