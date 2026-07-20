Notizia in breve

Il calciomercato estivo entra nel vivo con aggiornamenti continui. Durante la giornata sono state annunciate nuove trattative e firme ufficiali. Diverse squadre hanno concluso accordi con nuovi giocatori, mentre altre sono ancora in attesa di definire le operazioni. Nessuna ufficialità riguardo a trasferimenti imminenti o cessioni importanti. La finestra di mercato rimane aperta e le trattative sono in corso, con molte società che comunicano novità in tempo reale.