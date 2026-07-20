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Da calcionews24.com 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il calciomercato estivo entra nel vivo con aggiornamenti continui. Durante la giornata sono state annunciate nuove trattative e firme ufficiali. Diverse squadre hanno concluso accordi con nuovi giocatori, mentre altre sono ancora in attesa di definire le operazioni. Nessuna ufficialità riguardo a trasferimenti imminenti o cessioni importanti. La finestra di mercato rimane aperta e le trattative sono in corso, con molte società che comunicano novità in tempo reale.

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Ultime notizie Calciomercato LIVE: segui con noi tutte le notizie del giorno, aggiornate ora dopo ora dalla redazione di Calcio News24. Inizia il periodo più caldo dell’anno per il  calciomercato: la sessione estiva. Il  mercato  non dorme mai in questi mesi: ecco tutte le principali notizie dalla Serie A e dal mondo. Seguitelo con gli aggiornamenti della redazione di  Calcio News 24. Ultime notizie calciomercato – 20 luglio 2026. Summerville Roma, stretta finale per il colpo dal West Ham: D’Amico prova a chiudere 10:00 – La Roma alla stretta finale per Summerville: l’esterno del West Ham si avvicina Napoli, idea scambio con il Tottenham: Vicario per Milinkovic-Savic, Juve sorpassata? 08:00 – Il Napoli tenta il sorpasso sulla Juventus per Vicario: l’idea di scambio Ultime notizie calciomercato – 19 luglio 2026. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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