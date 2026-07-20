Ultime notizie Calcio Estero | tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo
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Tutte le ultime notizie Calcio Estero, le più importanti del giorno aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24. Rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano il Calcio estero, e gli eventi più significativi che si verificano nel panorama calcistico internazionale, FIFA e UEFA. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione di Calcio News 24. Ultime notizie Calcio Estero – 20 luglio. 12:00 – Tragedia in Spagna dopo la vittoria Mondiale: muore un ragazzo di 13 anni durante la festa 09:00 – Spagna campione del mondo, ma esplode la rissa: caos in campo dopo la finale con l’Argentina Ultime notizie Calcio Estero – 19 luglio. 🔗 Leggi su Calcionews24.com
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