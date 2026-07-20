Nella Costa Smeralda, Twiga Porto Cervo ha annunciato una serie di performer internazionali per l’estate. Tra i nomi che si esibiranno ci sono artisti come Ozuna, Carl Cox, Diplo, Adam Port, Marco Carola e ANOTR. La programmazione si arricchisce dopo le precedenti esibizioni di Maxi Meraki, Geminis, Nic Fanciulli e Chelina Manuhutu. La location si prepara a ospitare un calendario di eventi musicali fino alla fine della stagione.

Dopo aver accolto già nomi del calibro di Maxi Meraki, Geminis, Nic Fanciulli, Chelina Manuhutu e il format Toyroom, Twiga Porto Cervo entra nel vivo della sua programmazione estiva e prepara la Costa Smeralda al cuore dell’estate. Sino a fine agosto, la venue di LMDV Hospitality porterà a Porto Cervo alcuni dei protagonisti più attesi della scena musicale mondiale, trasformando la destinazione sarda in uno dei punti di riferimento della nightlife dell’estate 2026. Il calendario alterna elettronica internazionale, urban, format speciali e special guest, con una line-up pensata per intercettare pubblici diversi e rafforzare il posizionamento di Twiga Porto Cervo come una delle venue più attese della Costa Smeralda. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Twiga Porto Cervo entra nel vivo: la Costa Smeralda accoglie Ozuna, Carl Cox, Diplo, Adam Port, Marco Carola e ANOTR

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Paper Moon apre a Porto Cervo: il lusso della ristorazione sceglie la Costa Smeralda

Notizie e thread social correlati

Twiga, è partita l’estate in Costa Smeralda: in arrivo Carl Cox, Diplo, Ozuna, Anotr e tanti altriLe venue di LMDV Hospitality a Porto Cervo sono state riaperte, segnando l'inizio dell'estate in Costa Smeralda.

L’alta cucina giapponese conquista la Costa Smeralda: Hatsune Ronin da Milano sbarca a Porto CervoUn ristorante giapponese di alta cucina di Milano ha aperto una sede temporanea a Porto Cervo, in Costa Smeralda.

Si parla di: Twiga Porto Cervo: la Costa Smeralda accoglie Ozuna, Carl Cox, Diplo, Adam Port, Marco Carola e ANOTR.

Twiga Porto Cervo entra nel vivo: la Costa Smeralda accoglie Ozuna, Carl Cox, Diplo, Adam Port, Marco Carola e ANOTRDopo aver già accolto alcuni dei primi protagonisti della stagione, la venue di LMDV Hospitality si prepara al cuore dell’estate con una line-up internazionale tra elettronica, urban, special guest e ... ilgiornale.it

Apre il Twiga Porto Cervo, addio al Billionaire di BriatoreArchiviato il Billionaire di Flavio Briatore, sbarca per la prima volta in Costa Smeralda il Twiga Porto Cervo sotto il marchio LMDV Hospitality Group, realtà controllata da Leonardo Maria Del Vecchio ... ansa.it