Una festa ha coinvolto una comunità locale con una messa, musica e danze per celebrare l’Indipendenza del Perù. La popolazione è composta principalmente da giovani, tra studenti e lavoratori. La comunità si distingue per il suo impegno nel prendersi cura degli anziani e dei malati, secondo quanto riferito da alcuni partecipanti. La celebrazione si è svolta in un clima di allegria e partecipazione collettiva.

Una comunità giovane. "Una comunità di uomini e donne che studiano e lavorano, non puoi non incontrare uno di noi ad accudire un anziano, un malato, a gestire la logistica di un’azienda, a lavorare in un bar o in un ristorante (7 quelli di cucina tipica in Brianza)" fa sapere Ana Maria Bobadilla Vilchez, presidente e anima dell’associazione culturale “Perù Amico d’Italia“, che da anni a Monza e in Brianza si occupa di aventi di promozione culturale. Una comunità ormai alla seconda e terza generazione, perfettamente integrata nella società e nella cultura italiana e che anche questa volta, nel mese “magico” dedicato alle ricorrenze e alle celebrazioni per l’anniversario dell’ Indipendenza del loro Paese, si sono ritrovati nella chiesa più importante della provincia: il Duomo di Monza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Tutto un popolo in festa. La messa, la musica, le danze per l’Indipendenza del Perù

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